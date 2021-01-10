В «Тамбове» рассказали о зимних сборах команды
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопрос о ближайших перспективах команды.
«15-го числа команда собирается в Крымске на сбор. Дальше будем смотреть и решать исходя из финансовой ситуации. Либо останемся в России, либо полетим в Турцию», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. Однако в матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» полузащитники Михаил Костюков и Валерий Чуперка, которые не выступали в предыдущих турах, вышли на поле. Сообщалось также, что долги увеличились со 140 млн рублей до 160–170.
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