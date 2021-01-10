Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Тамбове» рассказали о зимних сборах команды

В «Тамбове» рассказали о зимних сборах команды
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопрос о ближайших перспективах команды.

«15-го числа команда собирается в Крымске на сбор. Дальше будем смотреть и решать исходя из финансовой ситуации. Либо останемся в России, либо полетим в Турцию», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. Однако в матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» полузащитники Михаил Костюков и Валерий Чуперка, которые не выступали в предыдущих турах, вышли на поле. Сообщалось также, что долги увеличились со 140 млн рублей до 160–170.

Спортивный директор «Тамбова» может стать генеральным директором «Кубани»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021