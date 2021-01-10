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«Манчестер Сити», победив «Бирмингем Сити», вышел в следующий раунд Кубка Англии

«Манчестер Сити», победив «Бирмингем Сити», вышел в следующий раунд Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился матч «Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити» в 3-м раунде Кубка Англии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 8-й минуте матча — свой первый гол в сезоне забил полузащитник Бернарду Силва. Через семь минут 26-летний португалец забил второй гол в матче. А на 33-й минуте полузащитник Филип Фоден с передачи Рияда Мареза довёл счёт до разгромного, установив окончательный счёт в матче.

«Манчестер Сити» вышел 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Хосепа Гвардиолы узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.

Это была первая встреча команд с 21 сентября 2011 года. Тогда в матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в родных стенах выиграл со счётом 2:0.

Кубок Англии. 1/32 финала
10 января 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:0 Силва – 8'   2:0 Силва – 15'   3:0 Фоден – 33'
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