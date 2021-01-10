«Манчестер Сити», победив «Бирмингем Сити», вышел в следующий раунд Кубка Англии

В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился матч «Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити» в 3-м раунде Кубка Англии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Счёт был открыт на 8-й минуте матча — свой первый гол в сезоне забил полузащитник Бернарду Силва. Через семь минут 26-летний португалец забил второй гол в матче. А на 33-й минуте полузащитник Филип Фоден с передачи Рияда Мареза довёл счёт до разгромного, установив окончательный счёт в матче.



«Манчестер Сити» вышел 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Хосепа Гвардиолы узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.



Это была первая встреча команд с 21 сентября 2011 года. Тогда в матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в родных стенах выиграл со счётом 2:0.