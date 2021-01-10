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Гол Влаховича принёс «Фиорентине» победу над «Кальяри»

Гол Влаховича принёс «Фиорентине» победу над «Кальяри»
Футбол / Италия 0

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:0.

На 25-й минуте судья после вмешательства VAR отменил пенальти в ворота «Кальяри». На 37-й минуте полузащитник «Кальяри» Жоао Педро не реализовал пенальти. Во втором тайме нападающий «Фиорентины» Душан Влахович забил гол, ему ассистировал полузащитник Хосе Кальехон.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пьеро Джакомелли. Ему помогали ассистенты Филиппо Валерьяни и Микеле Ломбарди. Резервный арбитр — Маттео Гарильо.

«Фиорентина» в 17 матчах набрала 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии. «Кальяри» (14) располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (40).

Италия - Серия А. 17-й тур
10 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Влахович – 72'
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