Гол Влаховича принёс «Фиорентине» победу над «Кальяри»

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:0.
На 25-й минуте судья после вмешательства VAR отменил пенальти в ворота «Кальяри». На 37-й минуте полузащитник «Кальяри» Жоао Педро не реализовал пенальти. Во втором тайме нападающий «Фиорентины» Душан Влахович забил гол, ему ассистировал полузащитник Хосе Кальехон.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пьеро Джакомелли. Ему помогали ассистенты Филиппо Валерьяни и Микеле Ломбарди. Резервный арбитр — Маттео Гарильо.
«Фиорентина» в 17 матчах набрала 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии. «Кальяри» (14) располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (40).
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