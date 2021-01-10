В матче Кубка Англии игрок «Тоттенхэма» установил историческое достижение

В Кросби, графство Мерсисайд, на стадионе «Россет Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Марин» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 5:0.

Как сообщается в «твиттере» Squawka Football, полузащитник Алфи Девайн стал самым молодым футболистом, забившим за «Тоттенхэм Хотспур» в официальной игре. На момент гола воспитаннику академии «шпор» исполнилось 16 лет и 163 дня.

Фото можно увидеть на странице Squawka Football в "Твиттере".

Также Девайн стал самым молодым дебютантом в истории «шпор» в возрасте 16 лет 5 месяцев и 9 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Дейну Скарлетту, который был старше почти на три месяца в момент своего первого матча за лондонскую команду. Дебют Скарлетта состоялся полтора месяца назад в матче Лиги Европы с «Лудогорцем» (4:0).