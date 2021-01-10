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«Тоттенхэм» благодаря хет-трику Винисиуса победил «Марин» в матче 3-го раунда Кубка Англии

«Тоттенхэм» благодаря хет-трику Винисиуса победил «Марин» в матче 3-го раунда Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В Кросби, графство Мерсисайд, на стадионе «Россет Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Марин» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 5:0.

Счёт был открыт на 24-й минуте усилиями 25-летнего бразильского нападающего «шпор» Винисиуса Мораиса. Через шесть минут бразилец, удачно сыграв на добивании, увеличил преимущество гостей, оформив дубль. На 32-й минуте отличный удар со штрафного удался полузащитнику Лукасу Моуре. А на 37-й минуте всё тот же Винисиус оформил хет-трик. Окончательный счёт на 63-й минуте установил 16-летний полузащитник «Тоттенхэма» Алфи Девайн.

«Марин» выступает в первом западном дивизион Северной Премьер-лиги — восьмом по силе дивизионе Англии.

«Тоттенхэм» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Жозе Моуринью узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.

Кубок Англии. 1/32 финала
10 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Марин
Кросби
Окончен
0 : 5
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мораис – 24'   0:2 Мораис – 30'   0:3 Лукас Моура – 32'   0:4 Мораис – 37'   0:5 Девайн – 60'
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