Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:1) забил 759-й гол в карьере. Португальский бомбардир повторил абсолютный рекорд по количеству мячей, который был установлен чешским форвардом Йозефом Бицану. В период с 1931 по 1955 год Бицану забил 759 мячей.

Ранее Роналду превзошёл достижение легендарного бразильского форварда Пеле, который в 812 официальных матчах забил 757 голов.

В начале второго тайма Данило мощным дальним ударом открыл счёт. Но уже через восемь минут Грегоре Дефрель восстановил равновесие в счёте. Забить победный мяч туринцам удалось лишь на 82-й минуте. Вышедший на замену Аарон Рэмси замкнул прострельную фланговую передачу. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Криштиану Роналду.

Для «Ювентуса» эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (29) занимает седьмое место.