Сульшер: надеюсь, что Линделёф, Шоу, Бейи и Погба будут готовы к матчу с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о готовности травмированных футболистов команды в преддверии предстоящих матчей. В настоящее время после повреждений восстанавливаются защитники Виктор Линделёф, Люк Шоу и Эрик Бейи, а также полузащитник Поль Погба.



«Разумеется, я надеюсь, что они будут готовы к матчу с «Ливерпулем», но не уверен, что они сыграют с «Бёрнли». У нас запланирована лёгкая тренировка, а в понедельник посмотрим», — приводит слова Сульшера Goal.com.



Завтра, 12 января, «Манчестер Юнайтед» сыграет в перенесённом матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Встреча пройдёт в Бёрнли. Начало – в 23:15 мск. 17 января подопечные Сульшера сыграют с «Ливерпулем» в 19-м туре. Матч состоится в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Астон Виллой»: