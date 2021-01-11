АПЛ рассматривает замену соперника для «Тоттенхэма» в следующем матче

«Тоттенхэм Хотспур», которому по расписанию предстоит сыграть с «Астон Виллой» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги 13 января, может встретиться с другим соперником.
Как сообщает The Athletic, в лиге рассматривают вариант, при котором «шпоры» вместо бирмингемцев сыграют с «Фулхэмом», матч с которым должен был состояться ещё 30 декабря. Тогда встречу перенесли из-за вспышки коронавируса в стане «дачников». Сейчас же аналогичная ситуация сложилась у «Астон Виллы».
Отмечается, что в «Фулхэме» не рады незапланированному матчу в середине недели, поскольку в минувшие выходные команда сыграла 120 минут в Кубке Англии, а в пятницу, 15 января, встретится с «Челси». Лига готова к компромиссу и уже обсуждает с клубом перенос матча с синими на субботу, 16 января.
Видеообзор победы «Тоттенхэма» в матче АПЛ с «Лидсом»:
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