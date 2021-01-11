Артета: нам нужно помочь Пепе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации нападающего команды Николя Пепе.



«Нам нужно помочь Пепе добиться успеха. Для этого ему нужно игровое время, стабильность в команде. Если всё это будет, ему надо будет показывать, на что он способен. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы», — приводит слова Артеты Sky Sports.



Пепе перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 80 млн. В нынешнем сезоне 25-летний ивуарийский футболист принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги (4 – в основе), в которых забил 2 гола (1 – с пенальти) и получил 1 красную карточку.

Видео гола Пепе в ворота «Шеффилд Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ: