Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артета: нам нужно помочь Пепе

Артета: нам нужно помочь Пепе
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации нападающего команды Николя Пепе.

«Нам нужно помочь Пепе добиться успеха. Для этого ему нужно игровое время, стабильность в команде. Если всё это будет, ему надо будет показывать, на что он способен. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Пепе перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 80 млн. В нынешнем сезоне 25-летний ивуарийский футболист принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги (4 – в основе), в которых забил 2 гола (1 – с пенальти) и получил 1 красную карточку.

Видео гола Пепе в ворота «Шеффилд Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ:

Заха: меня хотел видеть Эмери, но «Арсенал» выбрал Пепе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021