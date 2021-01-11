Дмитрий Ятченко стал игроком «Акрона»
34-летний защитник Дмитрий Ятченко стал игроком «Акрона», сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги.
«Акрон» рад приветствовать Дмитрия в составе команды и надеется на плодотворное сотрудничество!" — говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского клуба.
Ятченко — воспитанник московского «Динамо». Ранее защитник выступал за «Спартак» из Нальчика, грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов» и красноярский «Енисей», а также провёл девять матчей за молодёжную сборную России.
Последними клубами Ятченко были минское «Динамо» и карагандинский «Шахтёр». В чемпионате Казахстана и белорусской Премьер-лиге футболист сыграл в 29 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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