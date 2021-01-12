«Специя» одержала вторую победу подряд в Серии А, обыграв «Сампдорию»

В Специи на стадионе «Альберто Пикко» завершился матч 17-го тура итальянской Серии А. «Специя» на своём поле обыграла «Сампдорию» со счётом 2:1.

На 20-й минуте Клаудио Терци вывел хозяев вперёд. Уже через четыре минуты Антонио Кандрева восстановил равновесие в счёте, но ещё один мяч «Специя» забила уже в середине второго тайма. Победу хозяева принёс точный удар Мбала Н’Зола с 11-метровой отметки.

Новичок Серии А одержал уже вторую победу подряд. В 16-м туре «Специя» с таким же счётом обыграла в гостях «Наполи». Теперь подопечные Винченцо Итальяно, набрав 17 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице. «Сампдория» (20) находится на 11-м месте.

В следующем туре «Сампдория» будет принимать «Удинезе», а «Специя» сыграет в гостях с «Торино».