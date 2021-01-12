Виктор Вальдес может вернуться в «Барселону»

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес, ныне тренирующий команду 3-его дивизиона чемпионата Испании «Орту», может вернуться в стан сине-гранатовых.
Как сообщает Mundo Deportivo, если выборы президента пройдут успешно для Жоана Лапорты, то экс-голкипер каталонцев вновь вернётся в структуру клуба. Дело в том, что Лапорта и Вальдес — близкие друзья. Жоан вместе с супругой присутствовали на свадьбе Виктора в 2017 году.
В 2019 году Вальдес возглавил молодёжный состав «Барселоны», однако был уволен спустя три месяца после назначения.
Виктор является воспитанником «Барселоны», в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать с ней 21 трофей. После ухода из клуба он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро», а в 2019 году завершил карьеру.
- 12 января 2021
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