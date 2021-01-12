ЦСКА близок к аренде с правом выкупа хавбека «Ниццы» Данило

ЦСКА близок к закрытию сделки по 24-летнему опорному полузащитнику «Ниццы» Данило Барбозе. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Если клубам удастся окончательно договориться, то сделка будет оформлена как аренда с правом выкупа. Вся сумма перехода составит около € 10 млн.
В текущем сезоне бразилец принял участие в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился. Кроме того, он получил две жёлтые карточки. По данным Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет € 6,5 млн.
Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт также переговоры с «Фенербахче», рассчитывая приобрести центрального полузащитника турецкого клуба Озана Туфана. «Армейцы» сделали предложение туркам о покупке Туфана в размере € 10 млн. Однако «Фенербахче» сказал всем желающим приобрести игрока, что не продаст его дешевле € 15 млн.
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