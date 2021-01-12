ЦСКА получил предложение по Адольфо Гайчу от «Трабзонспора»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч пользуется популярностью среди турецких клубов.



Как сообщает takagazete.com.tr, на этот раз аргентинцем заинтересовался «Трабзонспор». Клуб уже сделал «армейцам» официальное предложение об аренде Адольфо на полтора года с правом последующего выкупа. Отмечается, что в случае, если стороны не придут к договорённости, «Трабзонспор» переключится на другие цели, чтобы усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна.



Ранее сообщалось, что в услугах Гайча заинтересован «Бешикташ». Также на игрока нацелилась «Бока Хуниорс». По информации «Чемпионата», ЦСКА готов включить в сделку с аргентинским клубом по аренде футболиста сумму выкупа.



Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас.

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