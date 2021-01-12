В РПЛ намерены ввести дополнительную замену в случае подозрения на сотрясение мозга

Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз обсудили возможность дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста, сообщается в телеграм-канале лиги.



«Во вторник состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС. На нём обсуждалась инициатива Совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. В ближайшее время медицинский комитет представит свои предложения о порядке внедрения изменений, чтобы к возобновлению сезона РПЛ внести соответствующие поправки в действующие регламенты», — говорится в сообщении.



После 19 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит», в активе которого 41 очко.