В РПЛ намерены ввести дополнительную замену в случае подозрения на сотрясение мозга
Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз обсудили возможность дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста, сообщается в телеграм-канале лиги.
«Во вторник состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС. На нём обсуждалась инициатива Совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. В ближайшее время медицинский комитет представит свои предложения о порядке внедрения изменений, чтобы к возобновлению сезона РПЛ внести соответствующие поправки в действующие регламенты», — говорится в сообщении.
После 19 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит», в активе которого 41 очко.
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