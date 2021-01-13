Экс-игрок сборной Франции раскритиковал игру Мауро Икарди за «ПСЖ»

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился мнением об игре за «Пари Сен-Жермен» 27-летнего аргентинского нападающего Мауро Икарди.

«Когда я год наблюдал за его игрой, у меня не сложилось впечатление, что он хочет разрушить то, что уже построено. Как это возможно? В его языке тела я не вижу мотивации. Судя по тому, что я видел о нем, я сильно сомневаюсь в его характере.

Чувствую, что ему не нравится конкуренция. В «Интере» он был впечатляющим, но тогда он был бесспорной звездой и капитаном. В Париже он условно «обычная» звезда и стоит позади Неймара, Мбаппе и некоторых других. Конечно, он настоящий охотник у ворот, имеет мастерство и голевое чутьё, понимая, даже куда отскочит мяч, что идеально с такими партнёрами, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария, при этом, к сожалению, его абсолютно не заботит игра в обороне», — цитирует Папена Goal со ссылкой на France Football.

В текущем сезоне Икарди провёл 6 встреч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.