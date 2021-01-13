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Игроки «Эвертона» забили в АПЛ больше всех мячей головой

Игроки «Эвертона» забили в АПЛ больше всех мячей головой
Футбол / Англия 0

«Эвертон» лидирует в чемпионате Англии по количеству мячей, забитых головой. Как сообщает OptaJoe, в нынешнем сезоне «ириски» отправили в ворота соперников девять мячей головой.

В прошедшем матче чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Эвертон» защитник клуба из Ливерпуля Майкл Кин стал автором победного гола своей команды (2:1) на 77-й минуте. Это второй мяч 28-летнего англичанина, забитый головой в текущем сезоне АПЛ.

По этому показателю в составе «Эвертона» Кин уступает лишь форварду Доминику Кэлверт-Льюину, забившему головой 4 мяча.

В 17 турах «Эвертон» забил 28 голов и пропустил 21. В настоящее время «ириски» располагаются на четвёртом месте в таблице АПЛ, имея одинаковое количество очков с идущим на третьем месте «Лестером».

Победный гол Кина с линии вратарской – в обзоре матча «Вулверхэмптон» – «Эвертон»
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