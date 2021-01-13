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Бывший глава ФНЛ Ефремов стал вице-президентом «Урала»

Бывший глава ФНЛ Ефремов стал вице-президентом «Урала»
Футбол / РПЛ 0

«Урал» на своём официальном сайте объявил о приглашении в клуб бывшего главы Футбольной национальной лиги Игоря Ефремова.

Управленец занял в екатеринбургском клубе должность вице-президента. Условия соглашения не уточняются.

«Приветствуем Игоря Ефремова в оранжево-чёрной семье и желаем продуктивной работы по развитию уральского футбола!» — говорится в сообщении.

Об отставке Ефремова с поста президента ФНЛ стало известно 7 декабря. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.

«Урал», набрав 21 очко в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета команду отделяют 7 очков.

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