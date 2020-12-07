Ушёл как Ельцин. Президент ФНЛ Ефремов устал и покинул свой пост

Новость дня: Ефремов подал в отставку с поста президента ФНЛ. Первым об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили информацию. Открывая собрание вверенной ему организации, функционер в стиле Бориса Ельцина заявил, что устал, и покинул мероприятие. С чего вдруг? Разбираемся, что сделал Ефремов для «лучшей лиги мира».

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ФНЛ стала «закрытым клубом»

Ни для кого не секрет, что между РПЛ и футболом в провинции в последние годы образовалась настоящая пропасть. ФНЛ должна была стать той самой переправой для команд из низших лиг в элитный дивизион. На деле же ФНЛ превратилась в «закрытый клуб», откуда не многие рвались на повышение и куда далеко не все достойные выходцы из низов заходили.



Победители ПФЛ нередко оставались в своих зонах, будучи не в состоянии обеспечить взнос на сезон в ФНЛ. В 2011 году, когда Игорь Ефремов возглавил лигу, эта сумма составляла 4,5 млн рублей. Сейчас – порядка 11 млн рублей. Для сравнения, в РПЛ эта сумма составляет 12,5 млн рублей. Откуда у маленьких провинциальных клубов такие деньги? Не говоря уже о соответствующей инфраструктуре.



ФНЛ потеряла главное – спортивный принцип. Во втором по рангу национальном дивизионе иногда сложно избавиться от ощущения игры в поддавки – от обоюдного нежелания повышаться в классе. Это же совершенно другой уровень расходов и, соответственно, ответственности. Сегодня ФНЛ в основном населяют команды, которые ещё недавно выступали в РПЛ, и серые середняки вперемешку с фарм-клубами.

Мёртвые команды и посещаемость матчей

Начиная 2011 года прекратили своё существование или снялись с розыгрыша в ФНЛ 12 клубов. Только в прошлом сезоне «умерли» курский «Авангард», «Луч», «Армавир» и «Мордовия». Чаще всего проблема заключалась в финансировании.



Ещё одной проблемой является посещаемость матчей. С сезона-2011/2012, когда и была образована ФНЛ, среднее количество зрителей на стадионе значительно снизилось – с 4769 до 3294 человек (31%). Пик посещаемости во второй по значимости лиге пришёлся на 2001 год: тогда на матче присутствовало в среднем 8850 болельщиков.

Ефремова упрекали в «бездумном расходовании средств»

В конце ноября появилась информация, что Игорь Ефремов может покинуть свой пост. Сообщалось, что руководители клубов недовольны его работой в качестве президента ФНЛ. Одной из главных претензий являлось «бездумное и нецелевое» расходование финансовых средств, а также неочевидные кадровые решения внутри руководства лиги.



Несмотря на это, сам Ефремов заявил, что уходит «по личным причинам». Так или иначе, после себя он оставляет множество проблем, с которыми придётся разбираться уже следующему президенту ФНЛ. Кому достанется это «счастье», пока неясно. Но в телеграм-каналах и соцсетях вновь замелькала хорошо знакомая, но основательно подзабытая фамилия Толстых.