В «Тамбове» назвали ерундой слухи о том, что футболисты добираются на сбор за свой счёт

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова отреагировала на информацию, что футболисты команды за свой счёт добираются на место зимнего сбора.

«Полная ерунда, конечно, что мы предложили игрокам самим добираться до места сбора. Никаких распоряжений не было. У нас запланированы сборы в Крымске. Нам надо пережить выходной, а потом с понедельника будем смотреть, может, что прояснится. Не снимемся ли с чемпионата? Смогу так сказать, когда увижу деньги на расчётном счёте. А обещаний уже много слышала», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. Однако в матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» полузащитники Михаил Костюков и Валерий Чуперка, которые не выступали в предыдущих турах, вышли на поле. Сообщалось также, что долги увеличились со 140 млн рублей до 160–170.