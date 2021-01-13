Отличный удар в нижний угол ворот в исполнении Филипа Фодена. Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



Счёт был открыт на 44-й минуте матча. Капитан «горожан» Кевин Де Брёйне обыгрался с Бернардо Силвой, прошёл к углу штрафной, сделал передачу на полузащитника Филипа Фодена, тот сместился ближе к центру и нанёс отличный удар в левый нижний угол ворот.

Видео гола Филипа Фодена в ворота «Брайтона»

«Манчестер Сити» набрал 29 очков в 15 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».