Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Отличный удар в нижний угол ворот в исполнении Филипа Фодена. Видео

Отличный удар в нижний угол ворот в исполнении Филипа Фодена. Видео
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Счёт был открыт на 44-й минуте матча. Капитан «горожан» Кевин Де Брёйне обыгрался с Бернардо Силвой, прошёл к углу штрафной, сделал передачу на полузащитника Филипа Фодена, тот сместился ближе к центру и нанёс отличный удар в левый нижний угол ворот.

Видео гола Филипа Фодена в ворота «Брайтона»

«Манчестер Сити» набрал 29 очков в 15 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021