Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фёдор Щербаченко назначен на пост главного тренера «Минска»

Фёдор Щербаченко назначен на пост главного тренера «Минска»
Футбол / Прочие турниры 0

Фёдор Щербаченко назначен на пост главного тренера «Минска», сообщается на официальном сайт белорусского клуба. Контракт 58-летнего специалиста с «Минском» рассчитан на один год.

«Желаем успехов в качестве главного тренера «Минска», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского клуба.

Ранее Щербаченко возглавлял волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию» и калининградскую «Балтику», а также работал внештатным тренером-аналитиком в штабе сборной России при подготовке к чемпионату мира 2018 года.

«Минск» в 30 встречах набрал 38 очков и занял 11-е место в турнирной таблице высшей лиги Беларуси сезона 2020 года. Чемпионом страны стал солигорский «Шахтёр» (59). Новый сезон чемпионата Беларуси начнётся в марте 2021 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021