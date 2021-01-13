Фёдор Щербаченко назначен на пост главного тренера «Минска»
Фёдор Щербаченко назначен на пост главного тренера «Минска», сообщается на официальном сайт белорусского клуба. Контракт 58-летнего специалиста с «Минском» рассчитан на один год.
«Желаем успехов в качестве главного тренера «Минска», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского клуба.
Ранее Щербаченко возглавлял волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию» и калининградскую «Балтику», а также работал внештатным тренером-аналитиком в штабе сборной России при подготовке к чемпионату мира 2018 года.
«Минск» в 30 встречах набрал 38 очков и занял 11-е место в турнирной таблице высшей лиги Беларуси сезона 2020 года. Чемпионом страны стал солигорский «Шахтёр» (59). Новый сезон чемпионата Беларуси начнётся в марте 2021 года.
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