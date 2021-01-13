Защитник «Локомотива» Лысцов рассказал об отдыхе в Танзании и на Занзибаре

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов рассказал, как провёл зимний отпуск.
«Мало что было открыто, но мнения сложились, полетели в Танзанию. Сервис не очень, но океан хороший и солнце жгучее. Все обгорели. Не было разнообразия в еде, всё на масле как-то, не люблю такое.
На отдыхе удалось форму сохранить, а вот дома… Перед мамой не устоишь, немного набрал. На Занзибаре играли в футбол с масаи, и всё, но они нам не соперники. В рупор не кричал, конечно, что профессионал. Соскучился по футболу, по всей команде и обстановке. Три недели — большой отпуск, в Португалии вообще не было перерыва. Сейчас начнутся сборы. Индивидуальная работа у нас была, набирали форму. Сам чувствую себя нормально.
Место в таблице не наше, сто процентов. Сейчас наша главная задача — набрать форму на сборах и по максимуму набирать очки в каждом матче. Я не любитель загадывать места, но мы будем выходить на каждый матч и стараться набирать очки. Конкуренция сейчас высокая, это видно по таблице.
На Лигу чемпионов будем надеяться, это приоритетный и хороший турнир. Все мечтают там играть. Желательно играть там каждый год. Но мое дело не говорить о целях, а работать», — передаёт слова Лысцова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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