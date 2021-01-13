«Послушал Путина и сразу лег спать». Магкеев рассказал, как встретил Новый год

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о праздновании Нового года.
«Почему решил отдыхать в Северной Осетии? Я оттуда родом. Считаю, что Новый год – это семейный праздник, всегда стараюсь проводить его с семьей, поэтому полетел туда. Встретили Новый год, послушали Путина и сразу лег спать, как взрослый человек.
В первые дни мама закормила. Ел все, что она готовила, но потом встал на весы и понял, что нужно немного скинуть и начинать готовиться к сезону.
Морально и физически чувствую себя хорошо. Всем игрокам разослали программу тренировок. Бегал, выполнял работу в зале, немного играл в футбол с друзьями. Что касается развлечений, то поехал в горы, отдохнул, сняли там домик с прекрасным видом. Чистый воздух.
Подарки родственникам? Конечно, это традиция уже. Маме подарил сумку, сестре – телефон. Пробыл дома три недели. Устал? От чего? От семьи что ли? Ни в коем случае, я только рад. Почему решил больше никуда не ездить? Хотелось на родине побольше побыть», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 13 января 2021
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