В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм». Идёт 32-я минута матча, счёт 1:0 в пользу «шпор».
Счёт был открыт на 25-й минуте матча. Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон получил мяч на левом фланге атаки после длинной диагональной передачи и исполнил точную подачу в центр на линию вратарской, откуда нападающий Гарри Кейн в падении ударом головой отправил мяч точно в цель.
Видео очередного гола Гарри Кейна в нынешнем сезоне АПЛ
Это уже 11-й гол 28-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ. Лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 13 мячей, является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 29 очков в 16 матчах и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал 11 очков в 15 матчах и расположился на 18-м месте.
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