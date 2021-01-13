В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм». Идёт 32-я минута матча, счёт 1:0 в пользу «шпор».



Счёт был открыт на 25-й минуте матча. Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон получил мяч на левом фланге атаки после длинной диагональной передачи и исполнил точную подачу в центр на линию вратарской, откуда нападающий Гарри Кейн в падении ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео очередного гола Гарри Кейна в нынешнем сезоне АПЛ

Это уже 11-й гол 28-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ. Лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 13 мячей, является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 29 очков в 16 матчах и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал 11 очков в 15 матчах и расположился на 18-м месте.