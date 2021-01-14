Маурисио Почеттино выиграл первый трофей с «ПСЖ»

В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» встречался с «Марселем». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.

Это первый трофей парижан под руководством Маурисио Почеттино, который сменил на посту главного тренера клуба Томаса Тухеля. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год.

«Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом Франции по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020. «Марсель» занял 2-е место по итогам сезона.

«ПСЖ» в 19 встреча набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Марсель» (32) — на 6-м месте.