Месут Озил готов отказаться от € 7,8 млн, чтобы покинуть «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов отказаться от зарплаты ради ухода из клуба, сообщает The Athletic.

По данным источника, до окончания контракта игрок должен заработать € 7,8 млн. Руководство «канониров» дало понять, что не хочет выплачивать какую-либо часть зарплаты Озила, если он перейдёт в «Фенербахче». Сам футболист готов отказаться от зарплаты, чтобы покинуть клуб этой зимой.

Ранее сообщалось, что Озил близок к переходу к «Фенербахче».

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не играет. Месут не был даже включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.