«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Видеообзор матча АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм». Встреча завершилась вничью — 1:1. В составе хозяев забил Гарри Кейн. За «Фулхэм» отличился Иван Кавалейру.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм».

Изначально матч 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен был состояться 30 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе «дачников» руководство английской Премьер-лиги было вынужденно перенести эту встречу.

Подопечные Жозе Моуринью в 17 матчах набрали 30 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал 12 очков в 16 матчах и расположился на 18-м месте.