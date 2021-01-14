«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Видеообзор матча АПЛ
В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм». Встреча завершилась вничью — 1:1. В составе хозяев забил Гарри Кейн. За «Фулхэм» отличился Иван Кавалейру.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм».
Изначально матч 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен был состояться 30 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе «дачников» руководство английской Премьер-лиги было вынужденно перенести эту встречу.
Подопечные Жозе Моуринью в 17 матчах набрали 30 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал 12 очков в 16 матчах и расположился на 18-м месте.
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