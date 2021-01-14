«Это только начало». Маурисио Почеттино — о первом трофее с «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча за Суперкубок Франции с «Марселем», в котором его подопечные одержали победу со счётом 2:1. Для аргентинского специалиста это первый трофей во главе парижан.



«После 10 дней в команде и трёх матчей меня ждал финал с нашим главным соперником, было очень важно выиграть. Для клуба и фанатов очень важны честь и гордость. Команда потихоньку начинает делать то, о чём я прошу. Я здесь всего две недели, но мы очень серьёзно подготовились.



Это только начало. Мы верим, что со временем и за счёт работы сможем внедрить свои идеи и команда будет прогрессировать, поскольку у нас очень качественные футболисты. У нас мало времени для тренировок, но мои игроки заслужили трофей и признание. Они быстро адаптировались к моим требованиям», — цитирует Почеттино Goal.com со ссылкой на Canal+.

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