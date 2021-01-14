«Почеттино – исключительный тренер». Маркиньос отреагировал на победу в Суперкубке

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал победу в матче за Суперкубок Франции над «Марселем» (2:1).
«Приятно находиться на поле и иметь возможность выложиться по полной, помогая команде выигрывать матчи и трофеи. Именно за этим я и пришёл в «ПСЖ». Пришёл тренер с новой философией, конечно, не всегда легко менять что-либо по ходу сезона, но Почеттино — исключительный тренер. Он много разговаривает с игроками и хорошо доносит свои требования.
Мы благодарим Томаса Тухеля за то, что он сделал как для клуба, так и для меня, потому что я хорошо прогрессировал под его руководством, он показал мне новый уровень футбола, которого я никогда не ожидал достичь.
Мы знали, что в играх с «Марселем» всегда нелегко. Это команда с большим энтузиазмом, но нам нравится выступать в таких матчах. В целом мы провели достойную встречу. У нас были трудные времена, но мы прогрессируем, и это самое главное», — цитирует Маркиньоса Goal.
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