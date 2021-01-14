Журналист рассказал, как в СССР ему запретили называть команду «Зенит»

Известный российский журналист, попросивший не называть его имени, рассказал о цензуре на телевидении в СССР.
«Решение по всем вопросам принимал ЦК КПСС, отдел пропаганды и агитации. Они отслеживали культуру, спорт. Тогда министра иностранных дел Громыко вообще называли «Господин Нет». Были сплошные запреты, книги русских поэтов не могли в магазине купить. Запрещали произносить слово «матч», просили говорить «игровое состязание». Не корнер, а угловой. Не офсайд, а положение вне игры. Не пенальти, а одиннадцатиметровый штрафной удар. Это было «рекомендовано». Публично этого никто не признавал, ведь была прописана свобода слова. Но существовали цензоры, которые следили за текстом, за аудио. Всё вычитывалось.
У меня была история, я писал статью про «Зенит» из Фрунзе. Цензор сказал мне заменить на «команда из города Фрунзе». Ведь враг узнает, что у нас не только в Ленинграде есть предприятие огромного характера», — сказал журналист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 января 2021
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