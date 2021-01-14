Юрист Прокопец: непонятно, почему РФС запретил агентам работать с юными футболистами

Юрист Михаил Прокопец выразил недоумение ограничениями в работе агентов с молодыми футболистами.



«Меня удивляет, почему футбольные регуляторы — например, РФС — думают, что агенты – это сущее зло, как будто им буквально два шага до педофилов осталось. По всей видимости, это настолько опасные люди, что к ним детей даже близко подпускать нельзя. Иначе я не могу объяснить, почему по новому регламенту РФС футболистам до 16 лет нельзя иметь агента. Есть футболисты, которым помощь агента может понадобиться уже в достаточно раннем возрасте. Что такого страшного могут сделать агенты с юными футболистами, если РФС запретил агентам любые средства коммуникации с ними, даже запретил смс-сообщения отправлять футболистам и их родителям», — сказал Прокопец.



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