Юрист Прокопец: непонятно, почему РФС запретил агентам работать с юными футболистами

Юрист Михаил Прокопец выразил недоумение ограничениями в работе агентов с молодыми футболистами.
«Меня удивляет, почему футбольные регуляторы — например, РФС — думают, что агенты – это сущее зло, как будто им буквально два шага до педофилов осталось. По всей видимости, это настолько опасные люди, что к ним детей даже близко подпускать нельзя. Иначе я не могу объяснить, почему по новому регламенту РФС футболистам до 16 лет нельзя иметь агента. Есть футболисты, которым помощь агента может понадобиться уже в достаточно раннем возрасте. Что такого страшного могут сделать агенты с юными футболистами, если РФС запретил агентам любые средства коммуникации с ними, даже запретил смс-сообщения отправлять футболистам и их родителям», — сказал Прокопец.
Подробнее в подкасте «SILA Права»:
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26:35 — Как стать футбольным агентом
30:34 — На какой срок агент может заключить договор с футболистом
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