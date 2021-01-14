«Чемпионат» побил два исторических рекорда среди всех спортивных медиа в Рунете

В декабре 2020 года спортивный портал «Чемпионат» показал крупнейшие аудиторные цифры не только за свою историю, но и за всю историю спортивных медиа в России.



Лучшие месячные показатели были достигнуты по ключевым критериям: 31,5 млн уникальных посетителей совершили на проекте 275,78 млн просмотров. Каждый пользователь проводил на сайте в среднем 3.44 минуты. Наибольший интерес у читателей вызвали чемпионат России по фигурному катанию, игры молодёжной хоккейной сборной России на чемпионате мира в Канаде, матчи Лиги чемпионов и чемпионата России по футболу, бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова, а также старты Кубка мира по биатлону.



«Несмотря на сложный для мира спорта год, нам удалось завершить его на мажорной ноте. Череда интересных аудитории «Чемпионата» соревнований позволила показать нам лучшие месячные цифры среди всех спортивных порталов Рунета за всё время измерений. Нельзя сказать, что результат стал совсем неожиданным, «Чемпионат» планомерно к нему шёл. Но отдельно радостно, что он был достигнут, как казалось, в «неспортивный» 2020 год. Спасибо читателям и коллегам за наши общие рекорды!» – заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.