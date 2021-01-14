«Сегодня вспотел». Бразилец Фукс прогулялся в шортах по заснеженной базе ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс выложил в своём «инстаграме» видео, на котором он прогулялся в шортах по заснеженной базе клуба.



«Сегодня вспотел», — подписал видео защитник, сопроводив его пометкой о температуре в минус 13 градусов по Цельсию.

21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Футболист перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Бразилец подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.



Предсезонный сбор команды начнётся 17 января. Красно-синие ушли в отпуск после гостевой победы в матче с «Ростовом». У команды — месяц отдыха. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы.



По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». Второе место занимает ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.