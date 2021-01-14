Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сегодня вспотел». Бразилец Фукс прогулялся в шортах по заснеженной базе ЦСКА

«Сегодня вспотел». Бразилец Фукс прогулялся в шортах по заснеженной базе ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс выложил в своём «инстаграме» видео, на котором он прогулялся в шортах по заснеженной базе клуба.

«Сегодня вспотел», — подписал видео защитник, сопроводив его пометкой о температуре в минус 13 градусов по Цельсию.

21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Футболист перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Бразилец подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.

Предсезонный сбор команды начнётся 17 января. Красно-синие ушли в отпуск после гостевой победы в матче с «Ростовом». У команды — месяц отдыха. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы.

По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». Второе место занимает ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.

Лучший бомбардир молодёжки ЦСКА пройдёт сборы с первой командой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021