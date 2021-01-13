Лучший бомбардир молодёжки ЦСКА пройдёт сборы с первой командой

Нападающий молодёжной команды ЦСКА Владислав Яковлев пройдёт сборы с первой командой, сообщается на странице клуба в «Инстаграме».

«Владислав не полетел с молодёжкой на сборы в Турцию — он поедет с основной командой в Кампоамор», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне молодёжного первенства Яковлев забил 9 голов (один — с пенальти) и является лучшим бомбардиром команды.

Предсезонные сборы команды начнутся 17 января. Красно-синие ушли в отпуск после гостевой победы в матче с «Ростовом». У команды — месяц отдыха. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы.

По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». Второе место занимает ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.