Лучший бомбардир молодёжки ЦСКА пройдёт сборы с первой командой

Нападающий молодёжной команды ЦСКА Владислав Яковлев пройдёт сборы с первой командой, сообщается на странице клуба в «Инстаграме».
«Владислав не полетел с молодёжкой на сборы в Турцию — он поедет с основной командой в Кампоамор», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне молодёжного первенства Яковлев забил 9 голов (один — с пенальти) и является лучшим бомбардиром команды.
Предсезонные сборы команды начнутся 17 января. Красно-синие ушли в отпуск после гостевой победы в матче с «Ростовом». У команды — месяц отдыха. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». Второе место занимает ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
- 13 января 2021
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