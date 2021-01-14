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«Интер» может арендовать ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»

«Интер» может арендовать ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Интер», сообщает FC Inter News. По данным источника, итальянский клуб интересуется футболистом и хочет взять его в аренду до конца сезона.

При этом руководство «Интера» уже контактировало с «Манчестер Юнайтед» по поводу аренды игрока, но англичане отказались отпускать футболиста, который перешёл в команду лишь перед началом сезона из «Аякса».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах АПЛ и забил один мяч. Он преимущественно выходил на замену и проводил на поле совсем немного времени.

Примечательно, что за «Интер» выступает целая группа игроков, которые ранее защищали цвета «Манчестер Юнайтед»: Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и Эшли Янг.

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