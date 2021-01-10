Рио Фердинанд: на 100% уверен, что ван де Бек не ожидал подобного развития событий в «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике манкунианцев Донни ван де Беке.
«Действительно удивлен, что он не получает больше игрового времени. На 100% уверен, он не ожидал подобного. Интересный момент во всей ситуации с ван де Беком заключается в том, о чём шла речь на переговорах. Когда заключаете контракт с новым клубом, то приходите в команду, представляя себе своё положение в ней, будете вы сразу в основе или туда предстоит пробиваться.
Это важная часть сюжета, и мы пока не знаем ответа на этот вопрос. Судя по тому что было сказано его агентом, он ожидал, что будет важной частью «Манчестер Юнайтед» с первых дней. Пока этого не случилось, ему придётся беспокоиться из-за Евро-2020, если будет так продолжаться», – цитирует Фердинанда Goal.com.
В нынешнем сезоне Донни ван де Бек в 10 матчах АПЛ забил один мяч. Голландец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.
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