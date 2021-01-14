Хабвек «Ростова» Хасимото выучил два новых слова по-русски
Пресс-служба «Ростова» выложила в «Твиттере» видео, на котором японский полузащитник команды Кэнто Хасимото говорит по-русски.
«Хасимото вернулся на поле с новыми словами. Теперь в его запасе «молодец» и «отлично», — говорится в сообщении пресс службы.
Напомним, Хасимото в ноябре получил травму. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщал, что хавбек может вернуться на поле в марте 2021 года. Хасимото перешёл в «Ростов» из «Токио» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 5 голов.
«Ростов» набрал в 19 матчах нынешнего сезона 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41).
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:24
-
21:00
-
20:28
-
20:26
-
20:12
-
19:51
-
19:47
-
19:41
-
19:30
-
19:26
-
19:17
-
18:56
-
18:46
-
18:46
-
18:22
-
18:18
-
18:00
-
17:57
-
17:49
-
17:41
-
17:30
-
17:24
-
17:09
-
16:42«Уфа» интересуется нападающим «Зенита» Эксклюзив
-
16:42
-
16:38
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
16:04
-
15:45
-
15:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам