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Хабвек «Ростова» Хасимото выучил два новых слова по-русски

Хабвек «Ростова» Хасимото выучил два новых слова по-русски
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Ростова» выложила в «Твиттере» видео, на котором японский полузащитник команды Кэнто Хасимото говорит по-русски.

«Хасимото вернулся на поле с новыми словами. Теперь в его запасе «молодец» и «отлично», — говорится в сообщении пресс службы.

Напомним, Хасимото в ноябре получил травму. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщал, что хавбек может вернуться на поле в марте 2021 года. Хасимото перешёл в «Ростов» из «Токио» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 5 голов.

«Ростов» набрал в 19 матчах нынешнего сезона 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41).

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