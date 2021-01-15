В «Лацио» при оплате счетов за трансферы игроков спутали «Брагу» и «Спортинг»
Сотрудники «Лацио» перепутали «Брагу» и «Спортинг» в бумагах, которые итальянский клуб заполнял, чтобы оплатить трансфер Педро Нету. Официально название «Браги» — «Спортинг Брага». Поэтому в «Лацио» и ошиблись с названиями. Об ошибке сообщил генсекретарь римлян Армандо Калвери.
«Я бы хотел прояснить ситуацию. «Лацио» приобрёл Педро Нету и Бруно Жордау у «Браги», а не у «Спортинга». К сожалению, наш финансовый департамент допустил ошибку, вызванную похожими названиями клубов», — цитирует Калвери The Guardian.
По всей видимости, «Лацио» не отправлял деньги «Спортингу», поэтому итальянцам не пришлось возвращать средства. Но Калвери отказался сообщить какие-либо подробности, сославшись на конфиденциальность информации о трансферах клуба.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
02:20
-
02:00
-
01:42
-
01:19
-
01:07
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:36
-
00:17
-
00:03
- 14 января 2021
-
23:55
-
23:44
-
23:35
-
23:35
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:48
-
22:47
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:57
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:24
-
21:00
-
20:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам