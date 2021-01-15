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В «Лацио» при оплате счетов за трансферы игроков спутали «Брагу» и «Спортинг»

В «Лацио» при оплате счетов за трансферы игроков спутали «Брагу» и «Спортинг»
Футбол / Италия 0

Сотрудники «Лацио» перепутали «Брагу» и «Спортинг» в бумагах, которые итальянский клуб заполнял, чтобы оплатить трансфер Педро Нету. Официально название «Браги» — «Спортинг Брага». Поэтому в «Лацио» и ошиблись с названиями. Об ошибке сообщил генсекретарь римлян Армандо Калвери.

«Я бы хотел прояснить ситуацию. «Лацио» приобрёл Педро Нету и Бруно Жордау у «Браги», а не у «Спортинга». К сожалению, наш финансовый департамент допустил ошибку, вызванную похожими названиями клубов», — цитирует Калвери The Guardian.

По всей видимости, «Лацио» не отправлял деньги «Спортингу», поэтому итальянцам не пришлось возвращать средства. Но Калвери отказался сообщить какие-либо подробности, сославшись на конфиденциальность информации о трансферах клуба.

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