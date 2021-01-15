«Тоттенхэм» не планирует продлевать аренду Гарета Бэйла

«Тоттенхэм» вероятнее всего не будет продлевать аренду нападающего Гарета Бэйла, сообщает Goal со ссылкой на The Times.
По данным источника, форвард не смог оказать сильное впечатление своей игрой. В нынешнем сезоне АПЛ Бэйл принял участие в 4 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.
Ранее сообщалось, что валлиец настроен вернуться в «Королевский клуб» по истечении аренды, рассчитанной до лета этого года, и получить ещё один шанс показать себя испанской команде.
31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн.
- 15 января 2021
-
05:26
-
05:05
-
04:12
-
03:27
-
03:10
-
02:46
-
02:20
-
02:00
-
01:42
-
01:19
-
01:07
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:36
-
00:17
-
00:03
- 14 января 2021
-
23:55
-
23:44
-
23:35
-
23:35
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:48
-
22:47
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:57