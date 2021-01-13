«Реал» разработал стратегию для подписания Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» всерьёз рассчитывает совершить громкую сделку, подписав следующим летом 22-летнего звёздного французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает AS.
«Королевский клуб» намерен заработать на продажах собственных игроков около € 150 млн, в число которых входят такие футболисты, как Гарет Бэйл (в аренде в «Тоттенхэме»), Иско, Марсело, Даниель Себальос (в аренде в «Арсенале»), Лука Йович и Браим Диас (в аренде в «Милане»). Испанский клуб также рассчитывает воспользоваться с ситуацией с истекающим контрактом Мбаппе, тем самым снизив цену трансфера. Как отмечает источник, при худших раскладах «ПСЖ» потребует за игрока сумму в размере € 222 млн, то есть те средства, которые были вложены на приобретение Неймара.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 20 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
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