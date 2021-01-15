Новичок «МЮ» Диалло передал послание поклонникам манкунианцев по всему миру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло рассказал об отношении семьи к его переезду на Туманный Альбион, а также передал послание поклонникам манкунианцев по всему миру.
«Моя семья очень гордится тем, что я присоединился к „Манчестер Юнайтед“. Мои родные всегда были рядом со мной и поддерживали меня на этом пути. Как только мне представилась возможность присоединиться к „МЮ“, они оказали мне большую поддержку. Они все гордятся мной, и я им очень за это благодарен.
Я хотел бы передать большой привет всем болельщикам „Манчестер Юнайтед“ по всему миру. Я не могу дождаться, чтобы начать выступать в составе этого великого клуба», — приводит слова ивуарийца официальный сайт манкунианцев.
Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». «Красные дьяволы» заплатили за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.
- 15 января 2021
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