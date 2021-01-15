Амад Диалло: мои ориентиры в «Манчестер Юнайтед» — Эрик Бейи и Поль Погба

Новичок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло рассказал об игроках манкунианцев, являющихся для него ориентиром.



«Присутствие в команде ещё одного ивуарийца Эрика Бейи безусловно положительно скажется на моей адаптации. Эрик будет для меня определённым ориентиром. На самом деле я уже общался с ним на протяжении последних нескольких месяцев, мы разговаривали и по телефону и общались в социальных сетях. Я буду просить у него совета и слушать всё, что он скажет.



Также буду слушать и других игроков, которые говорят по-французски и по-итальянски. Например, Поль Погба говорит на обоих языках. Он будет ещё одним хорошим ориентиром для меня», – цитирует Диалло официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



Диалло подписал контракт с«МЮ» до конца июня 2025 года с возможностью продления ещё на один год. «Красные дьяволы» заплатили «Аталанте» за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.

Новичок «МЮ» Диалло: я на седьмом небе от счастья, что стал игроком этого великого клуба