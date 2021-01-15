Назван лучший тренер декабря 2020 года в АПЛ

Английская Премьер-лига подводит итоги декабря 2020 года.
Как сообщает официальный сайт АПЛ, лучшим тренером месяца назван главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит.
«Астон Вилла» в декабре не проиграла ни одного из пяти матчей в чемпионате Англии и закончила 2020 год на пятом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021.
В декабре команда Дина Смита обыграла «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:0), затем сыграла в гостях вничью с «Бёрнли» (0:0), после чего с одинаковым счётом обыграла «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас» (3:0). В заключительном матче прошлого года «Астон Вилла» в гостях сыграла вничью с «Челси» (1:1).
49-летний Смит впервые выигрывает этот приз и является первым главным тренером «Астон Виллы» после Мартина О'Нила, получившего данную награду. О'Нил стал тренером месяца в АПЛ в апреле 2010 года.
Также на награду претендовали главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, рулевой «Бёрнли» Шон Дайч и наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
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