«Астон Вилла» попросила лигу перенести матч 19-го тура АПЛ с «Эвертоном»

Бирмингемская «Астон Вилла» попросила руководство английской Премьер-лиги перенести матч 19-го тура с «Эвертоном».



Как сообщает The Guardian, футболисты, тренеры и сотрудники «Астон Виллы» до сих пор находятся на изоляции после вспышки коронавируса в клубе на прошлой неделе. Положительные тесты на COVID-19 были выявлены у девяти футболистов и пяти сотрудников клуба. База бирмингемцев в результате этих событий была закрыта на двухнедельный карантин.



С «Ливерпулем» в Кубке Англии «Астон Вилла» сыграла молодежным составом, а встреча АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», которая должна была состояться сегодня, перенесена на более поздний срок.



«Шпоры» вместо этого сегодня, 13 января, сыграют с «Фулхэмом».



Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» – «Эвертон» был запланирован на воскресенье, 17 января.



«Астон Вилла» набрала 26 очков в 15 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

В «Астон Вилле» выявили вспышку коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»