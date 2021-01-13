«Астон Вилла» попросила лигу перенести матч 19-го тура АПЛ с «Эвертоном»

Бирмингемская «Астон Вилла» попросила руководство английской Премьер-лиги перенести матч 19-го тура с «Эвертоном».
Как сообщает The Guardian, футболисты, тренеры и сотрудники «Астон Виллы» до сих пор находятся на изоляции после вспышки коронавируса в клубе на прошлой неделе. Положительные тесты на COVID-19 были выявлены у девяти футболистов и пяти сотрудников клуба. База бирмингемцев в результате этих событий была закрыта на двухнедельный карантин.
С «Ливерпулем» в Кубке Англии «Астон Вилла» сыграла молодежным составом, а встреча АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», которая должна была состояться сегодня, перенесена на более поздний срок.
«Шпоры» вместо этого сегодня, 13 января, сыграют с «Фулхэмом».
Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» – «Эвертон» был запланирован на воскресенье, 17 января.
«Астон Вилла» набрала 26 очков в 15 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
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