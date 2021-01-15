«Челси» требует включить в арендное соглашение с «Миланом» по Томори право выкупа

Защитник лондонского «Челси» Фикайо Томори может перейти в «Милан» в аренду с правом выкупа.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, «аристократы» готовы отдать 23-летнего англичанина в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за € 30 млн. Отмечается, что данная сумма слишком велика для «россонери», но переговоры между клубами продолжаются.
По сообщениям источника, Фикайо Томори был запасным вариантом для «Милана». В приоритете у «россонери» было подписание контракта с защитником «Страсбура» Мохамедом Симаканом, однако 20-летний француз выбыл из-за травмы минимум на два месяца, поэтому переговоры по данному трансферу пока приостановлены.
В текущем сезоне Фикайо Томори провёл всего один матч в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.
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