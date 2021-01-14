Лэмпард допустил уход в аренду Томори, которым интересуется «Милан»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи о возможном уходе из команды защитника Фикайо Томори. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Милан».
«У Томори долгосрочное будущее в клубе. Но мы посмотрим, уйдёт ли он в аренду. Я хорошо узнал Фикайо, когда привёл его в «Дерби», он был лучшим игроком года в Чемпионшипе, на мой взгляд.
Затем он перешёл в «Челси», отыграл более 20 матчей в очень юном возрасте, получил вызов в сборную Англии.
Я рассчитываю, что у него будет большое будущее в «Челси». Если же он уйдёт в аренду, чтобы получить больше игрового времени, то это будет способствовать его развитию. Надеюсь, это ему поможет, а он вернётся более сильным игроком», — цитирует Лэмпарда Football Italia со ссылкой на BT Sport.
«Милан» проявляет интерес к защитнику «Челси»
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