Ловро Бизяк прокомментировал уход из «Уфы»

Словенский форвард Ловро Бизяк на русском языке попрощался с болельщиками и футболистами «Уфы».

«Хочу сказать, что уезжаю из „Уфы“. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, штабу, всем игрокам. Желаю вам удачи и здоровья!» — сказал Бизяк. Видео доступно в «твиттере» клуба.

«Уфа» объявила о расставании с 27-летним словенским нападающим. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Ловро Бизяк перешёл в уфимскую команду в августе 2018 года из словенского «Домжале». За это время форвард провёл 56 матчей в составе «Уфы» и забил семь голов. Большую часть карьеры футболист провёл на родине, в Словении, играя за местные команды. Единственный клуб Бизяка за рубежом кроме «Уфы» — австрийский «Вильдон».