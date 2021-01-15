Ловро Бизяк прокомментировал уход из «Уфы»
Словенский форвард Ловро Бизяк на русском языке попрощался с болельщиками и футболистами «Уфы».
«Хочу сказать, что уезжаю из „Уфы“. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, штабу, всем игрокам. Желаю вам удачи и здоровья!» — сказал Бизяк. Видео доступно в «твиттере» клуба.
«Уфа» объявила о расставании с 27-летним словенским нападающим. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ловро Бизяк перешёл в уфимскую команду в августе 2018 года из словенского «Домжале». За это время форвард провёл 56 матчей в составе «Уфы» и забил семь голов. Большую часть карьеры футболист провёл на родине, в Словении, играя за местные команды. Единственный клуб Бизяка за рубежом кроме «Уфы» — австрийский «Вильдон».
«Уфа» рассталась с нападающим Бизяком
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