«Уфа» рассталась с нападающим Бизяком
«Уфа» на своём официальном сайте объявила о расставании с 27-летним словенским нападающим Ловро Бизяком. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Ловро за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ловро Бизяк перешёл в уфимскую команду в августе 2018 года из словенского «Домжале». За это время форвард провёл 56 матчей в составе «Уфы» и забил семь голов. Большую часть карьеры футболист провёл на родине в Словении, играя за местные команды. Единственный клуб за рубежом кроме «Уфы» — австрийский «Вильдон».
«Уфа» после 19 туров набрала 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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