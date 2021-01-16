Защитник «Зальцбурга» Онгене перешёл в «Дженоа»
Камерунский защитник австрийского «Ред Булл Зальцбург» Жером Онгене будет выступать в Серии А за «Дженоа» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа. Об этом сообщает пресс-служба австрийской команды.
23-летний Онгене провёл 93 матча за «Зальцбург», в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи на позиции центрального защитника.
Также Онгене выступал за австрийский «Лиферинг», немецкий «Штутгарт» и французский «Сошо». Защитник является игроком сборной Камеруна.
Ранее «Дженоа» объявил о переходе в команду полузащитника французского «Марселя» Кевина Стротмана. 30-летний футболист перешёл в итальянский клуб на правах аренды. Он будет выступать за «Дженоа» до конца текущего сезона.
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